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  • Uw workout is essentieel
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  • Uw workout is essentieel

Niet meer leverbaar

True wireless oordopjes

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Uw workout is essentieel
Met deze true wireless sportkoptelefoon met ruisonderdrukking komt u meteen in beweging! Muziek en podcasts klinken geweldig en u bent duidelijk hoorbaar als u een oproep aanneemt. Een betrouwbare pasvorm voor in het oor houdt de oordopjes netjes op hun plaats.
Bekijk alle voordelen

Uw workout is essentieel

  • Perfect, natuurlijk geluid

  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Heldere gesprekken onderweg

  • Betrouwbare pasvorm voor in het oor

Ga overal in op. Noise Canceling Pro

Ga overal in op. Noise Canceling Pro

Drukke sportschool? Winderig park? Adaptieve ruisonderdrukking (adaptive noise cancellation) reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u in de buurt van drukke wegen hardloopt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten toe te laten.

Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!

Betrouwbare pasvorm voor in het oor. Beweeg vrij en u verliest hem niet

Betrouwbare pasvorm voor in het oor. Beweeg vrij en u verliest hem niet

Hoe u ook beweegt, deze oortjes blijven zitten. De siliconen oordopjes hebben textuur waardoor ze goed in uw oren blijven zitten en gemakkelijk vast te pakken zijn met vochtige handen. Het oppervlak van de oortjes is reflecterend zodat u beter te zien bent in het donker.

Technische specificaties

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Prijzen

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Recensies

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4.6

van 5

70

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

20/08/2023

Nederland

Nederland

Goed product!

Lichtgewicht product, de oortjes passen goed in de oren waardoor je niet bang hoeft te zijn dat ze tijdens het sporten uit je oren vallen, geluid is helder. Echt een aanwinst!

Voordelen

Lichtgewicht, helder geluid en pasvorm

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes

23/02/2023

Nederland

Nederland

Fijne wireless koptelefoon

Deze wireless koptelefoon van Philips nu een tijdje gebruikt en kan deze zeker aanraden. Het design is heel mooi en compact. Het koppelen via Bluetooth ook heel gemakkelijk. Ze sluiten goed aan op je oren. En het geluidjes is echt een 10+

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

12/02/2023

Nederland

Nederland

Great headphones

Received these Philips headphones and have used them a few times already and very happy! The fit of the in-ear silicone piece is really comfortable, they don’t fall out if I use them while I am exercising which is a huge benefit! I love the sleek look of the black case and headphones. Overall charges quite fast, and sound is great too. Very happy with this!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.