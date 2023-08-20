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Niet meer leverbaar
Perfect, natuurlijk geluid
Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
Heldere gesprekken onderweg
Betrouwbare pasvorm voor in het oor
Drukke sportschool? Winderig park? Adaptieve ruisonderdrukking (adaptive noise cancellation) reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u in de buurt van drukke wegen hardloopt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten toe te laten.
Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!
Hoe u ook beweegt, deze oortjes blijven zitten. De siliconen oordopjes hebben textuur waardoor ze goed in uw oren blijven zitten en gemakkelijk vast te pakken zijn met vochtige handen. Het oppervlak van de oortjes is reflecterend zodat u beter te zien bent in het donker.
Prijzen
4.6
van 5
70
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Majoire
20/08/2023
Nederland
Goed product!
Lichtgewicht product, de oortjes passen goed in de oren waardoor je niet bang hoeft te zijn dat ze tijdens het sporten uit je oren vallen, geluid is helder. Echt een aanwinst!
Voordelen
Lichtgewicht, helder geluid en pasvorm
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5508BK True wireless oordopjes
macexbeauty
23/02/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne wireless koptelefoon
Deze wireless koptelefoon van Philips nu een tijdje gebruikt en kan deze zeker aanraden. Het design is heel mooi en compact. Het koppelen via Bluetooth ook heel gemakkelijk. Ze sluiten goed aan op je oren. En het geluidjes is echt een 10+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
lujainm13
12/02/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Great headphones
Received these Philips headphones and have used them a few times already and very happy! The fit of the in-ear silicone piece is really comfortable, they don’t fall out if I use them while I am exercising which is a huge benefit! I love the sleek look of the black case and headphones. Overall charges quite fast, and sound is great too. Very happy with this!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7507BK True wireless sportkoptelefoon
Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.