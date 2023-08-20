Ik heb de oortjes ontvangen van influenster om te testen. En ik moet zeggen dat het fijne, goedklinkende oortjes zijn. Er zit een goede bass in en de batterij doet het lang. Het zijn in-ear oortjes dus het geluid dringt goed tot je door. Ze komen met een mooi doosje waarin ze opgeladen kunnen worden. En het design vind ik ook wel mooi.