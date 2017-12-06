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Niet meer leverbaar
SHP8500/00
Dynamisch HiFi-geluid
Deze comfortabele en volledig aanpasbare hoofdtelefoon met neodynium-luidsprekerdrivers biedt dynamisch geluid.
Krachtige bas
Het buitengewoon pure koper dat voor deze kabel wordt gebruikt, minimaliseert de transmissieverliezen en zorgt voor een fantastische signaalkwaliteit op de hoofdtelefoon, en voor optimaal geluid voor uw oren.
Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
tastenquäler
06/12/2017
Deutschland
super Sound
Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Philos
08/06/2016
Deutschland
Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung
So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!
Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer