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Hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Reviews & awards

Meer geluid, minder ruis

Ga helemaal op in uw muziek dankzij de innovatieve ActiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Drukverminderende kussens bieden langdurig draagcomfort en het compacte, opvouwbare ontwerp is gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

Bekijk alle voordelen

krachtige bas

Meer geluid, minder ruis

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Compact opvouwbaar

ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%

ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%

De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van ActiveShield™ bestaat uit twee feed-backward-microfoons voor ruisonderdrukking van lage frequenties. Het apparaat detecteert achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en het achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.

Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige draagbaarheid

Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige draagbaarheid

Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige mobiele draagbaarheid.

Systeem met gesloten achterkant blokkeert ruis voor geluidsisolatie

Systeem met gesloten achterkant blokkeert ruis voor geluidsisolatie

Afgestelde 32 mm neodymium-drivers zorgen in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterkant en afsluiting over het oor voor uitstekend en indrukwekkend nauwkeurig geluid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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2.9

van 5

9

Reviews & awards

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

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Deze review is gemaakt voor SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

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Deze review is gemaakt voor SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

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Deze review is gemaakt voor SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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07/08/2018

Deutschland

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Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

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