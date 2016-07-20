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Oordopjes

SHE3900PK/00

4.2

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Rijke bas

De premium oordopjes bieden de bas, het comfort en de looks. De efficiënte luidsprekerdrivers produceren krachtig geluid. De ovale buizen zijn verkrijgbaar in drie capmaten voor een optimale pasvorm en diepe bas. De gemetaliseerde vacuümbehuizing geeft het geheel een stijlvolle uitstraling.

Bekijk alle voordelen

Uw muziek klinkt beter dankzij de ovale geluidsbuis

Rijke bas

  • Roze

Ergonomische ovale buis zorgt voor een optimale pasvorm en draagcomfort

Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Drukontlasting voor duurzaamheid en goede grip

De drukontlasting zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel van de hoofdtelefoon en de stekker.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

4
3
2

20/07/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Super

Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein

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Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

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25/09/2014

Deutschland

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Die besten kleinsten Kopfhörer

Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.

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13/05/2014

Deutschland

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Philips SHE3905 In-ear-Kopfhörer mit Mikrofon absolut begeistert…

Habe die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 für mein Lauftraining benutzt und bin begeistert. Die Kopfhörer (Für meine Ohren mit kleinstem Aufsatz) sitzen fest und fallen beim Laufen - Joggen nicht heraus. "Nebengeräusche" beim Laufen durch die Bewegung sind so gut wie nicht hörbar. Der Sound ist gut und die Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen funktioniert tadellos. Verarbeitung: Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig verarbeitet (wirken stabil und machen einen hervorragenden haptischen Eindruck), das breite Kabel vermeidet ein Verknoten und ist trotzdem kaum schwerer als herkömmliche. Ebenso wird ein Herausfallen oder Herausziehen der Kopfhörer durch die Verbindungstechnik zwischen Kabel und Ausgabegerät verhindert, was den Tragekomfort deutlich steigert, besonders beim Sport. Die unterschiedlichen Gummiaufsätze bieten für jeden "Ohrtyp" eine Option. Sound: Die Kopfhörer verwandeln sogar den billigsten MP3 Player in ein passables und brauchbares Abspielgerät. Druckvoller Gesamtsound mit gutem, spürbarem Bass, wie auch knackigen Höhen, die sich zu keiner Zeit überschlagen! Gesamteindruck: Absolute Kaufempfehlung, besonders durch das Preis-Leistungsverhältnis sind die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 empfehlenswert!

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Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

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