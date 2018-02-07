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Niet meer leverbaar

Draadloze home cinema-hoofdtelefoon

SHC8585/00

4.3

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Uw persoonlijke thuisbioscoop

Wij ervaren geluid in drie dimensies. Een sensationeel, driedimensionaal geluidsveld creëren is dan ook de optimale manier om van muziek en home cinema te genieten met deze hoofdtelefoon.

Bekijk alle voordelen

Ultiem draadloos Surround Sound

Uw persoonlijke thuisbioscoop

  • SRS WOW-Surround Sound

  • Oplaadstation

De voorgevormde oorkussens bieden een comfortabele pasvorm

Het ergonomische, driedimensionaal gevormde oorkussen verdeelt de belasting en zorgt zo voor een betere en meer comfortabele pasvorm.

Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS

Als u op de handige afstemknop op de hoofdtelefoon drukt, wordt het microprosessor-circuit automatisch optimaal afgestemd op de zendfrequentie voor de best mogelijke ontvangst en een fantastische geluidskwaliteit.

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8585 Wireless home cinema headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8585 Wireless home cinema headphones

28/04/2016

Deutschland

Deutschland

Nicht billig, aber gut!

Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!

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Deze review is gemaakt voor SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

30/10/2011

France

France

excellente restution du son; portée bonne

Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!

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Deze review is gemaakt voor SHC8585 Wireless home cinema headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8585 Wireless home cinema headphones

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