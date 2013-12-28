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  • Zachte drinktuiten
  • Zachte drinktuiten

Niet meer leverbaar

Philips AventZachte drinktuiten

SCF246/00

2.3
| (7) Reviews & awards
Zachte drinktuiten
De zachte Philips Avent-tuiten SCF246/11, speciaal ontworpen met het oog op gevoelig tandvlees, vormen de eerste stap in de overgang van borst of voedingsfles naar drinkbeker. Je kindje kan snel en gemakkelijk drinken dankzij het eenvoudig schoon te maken antilekventiel.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Tuit voor een gemakkelijke overgang van fles naar beker

Zachte drinktuiten

  • 6 m+

Ontziet het tandvlees

De zachte drinktuit ontziet het tandvlees.

Gepatenteerd antilekventiel

Gemakkelijk om uit te drinken, gemakkelijk schoon te maken

Geschikt voor Philips Avent-flessen en -bekers

Compatibel met alle Philips Avent-flessen en bekers met uitzondering van de glazen flessen en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-mensenbekers. Zo kun je combineren om de perfecte beker voor je peuter samen te stellen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

7

Reviews & awards

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Becs souples

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Becs souples

21/04/2012

Nederland

Nederland

Onlogisch product

Ik begrijp niet waarom er twee tuiten in zitten en maar een oranje antilekdeel. Onze dochter kan niet echt prettig drinken uit deze tuiten, waarschijnlijk vooral omdat ze erg recht zijn. De beker die we nu gebruiken heeft een tuit die wijder uitloopt naar de beker toe, die ligt prettiger in de mond.

Deze review is gemaakt voor SCF246/00 Zachte drinktuiten

Deze review is gemaakt voor SCF246/00 Zachte drinktuiten

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 