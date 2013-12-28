Ik heb 2 handvatten en 2 drinktuiten gekocht met het idee dat deze goed zouden werken. Helaas heb ik ook het probleem dat hij totaal niet antilek is. Ik heb ze gekocht voor op de kleine Aventflesjes en wat ik ook probeer, ze blijven lekken. De oranje veiligheidsstop heb ik diverse keren gereinigd, maar niets helpt. Het was een leuk en handig idee, maar in de praktijk werkt het niet. Ik zou de vervolgsetjes (voor oudere leeftijden) dan ook niet meer kopen, omdat ik met deze al een slechte ervaring heb.