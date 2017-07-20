ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventZuigfles/trainerset

SCF251/00

4.3
| (4) Reviews & awards
Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
Onze nieuwe Natural-zuigfles/trainerset maakt de overstap van een fles naar een beker gemakkelijker. Met de zachte grepen kan je baby de fles zelf vasthouden en ondertussen uit de bekende tuit drinken.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby

  • Natural

  • 150 ml

  • 4m+

  • Gemiddelde speen met 3 gaatjes

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Unieke kussentjes voor een zachte en flexibele speen zonder inklappen

Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

4

Reviews & awards

2
1

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set

02/09/2017

France

France

Geverifieerde koper

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Biberon évolutif

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Biberon évolutif

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set

Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 