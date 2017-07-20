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Niet meer leverbaar
SCF251/00
Natural
150 ml
4m+
Gemiddelde speen met 3 gaatjes
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
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4.3
van 5
4
Reviews & awards
MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set
alou
02/09/2017
France
Geverifieerde koper
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Biberon évolutif
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Biberon évolutif
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set
Deze review is gemaakt voor SCF251/00 Trink-Lern-Set
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.