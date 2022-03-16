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Gemakkelijk drinken
200 ml
6 m+
.
Het ventiel is in de tuit ingebouwd voor snelle en eenvoudige montage.
De houder van de drinkbeker is zo ontworpen dat kleine handjes hem gemakkelijk kunnen vasthouden.
4.2
van 5
109
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Sunny02503
16/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Rundum ein toller Becher
Der Becher ist super handlich für kleine Kinderhände. Er passt in jegliche Trinkhalterungen (Auto,Kinderwagen,...), was oftmals bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Beim Reinigen des Produkts gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Ganz einfach kann man alle Teile auseinandernehmen, reinigen und später ebenso einfach wieder zusammensetzen. Der Becher ist auslaufsicher . Es ist einfach daraus zu Trinken. Unser Kleiner hat es gleich hinbekommen und trinkt liebend gerne aus dem Becher.
Voordelen
Passt in verschiedene Getränkehalterungen, super für kleine Hände, einfache Reinigung, einfaches Trinken, auslaufsicher
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Ani67
15/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Die einzige Trinktasse, die meinem Kind passt!
Ich habe viele Tassen ausprobiert, bis ich Philips Avent bekam. Alle anderen Becher mochte meine Tochter einfach nicht. Sie liebt diesen Becher. Die Tasse ist leicht zu waschen. Sie hat ein süßes Design. Und vor allem kommt nichts dabei heraus. Kann ich nur empfehlen.
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Deze review is gemaakt voor SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel
Jana91
15/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Toller Trinklernbecher
Wir haben den Becher jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und sind mit diesem sehr zufrieden. Äußerst positiv ist: -Der Schnabel des Bechers ist aus Silikon und hat unserem Sohn (7Monate), im Vergleich zu handelsüblichen Schnabelbechern, deutlich das trinken vereinfacht. -Der Becher ist sehr leicht, dadurch kann das Baby ihn selbst gut halten. -Er ist Spülmaschinenfest und generell sehr leicht zu reinigen. Zu bemängeln ist an dem Trinkerlernbecher lediglich, dass sich das Silikon etwas verfärbt hat (vermutlich durch Karottenbrei). Dies hat auf die Nutzung keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden uns gerne einen weiteren Becher für unterwegs zulegen.
Voordelen
Spülmaschinenfest, leicht, weicher Schnabel
Nadelen
Silikon verfärbt
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Deze review is gemaakt voor SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.