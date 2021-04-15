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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF553/05 Spout Cup

SCF553/05

4.5
| (36) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
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Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

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Siliconen tuit uit één stuk voor eenvoudige montage

Het ventiel is in de tuit ingebouwd voor snelle en eenvoudige montage.

De houder heeft een geribbelde vorm voor goede grip

De houder van de drinkbeker is zo ontworpen dat kleine handjes hem gemakkelijk kunnen vasthouden.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

36

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

15/04/2021

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Tazza con beccuccio

Davvero ottimo prodotto. Il mio bimbo non potrebbe farne a meno

Voordelen

antigoccia

Nadelen

nulla

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Tazza con beccuccio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Tazza con beccuccio

05/04/2019

Sverige

Sverige

Könsroller?

Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Pipmugg

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Pipmugg

17/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for bottle to cup weaning.

This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF553/13 Spout Cup

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF553/13 Spout Cup

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