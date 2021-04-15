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Niet meer leverbaar
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Het ventiel is in de tuit ingebouwd voor snelle en eenvoudige montage.
De houder van de drinkbeker is zo ontworpen dat kleine handjes hem gemakkelijk kunnen vasthouden.
4.5
van 5
36
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
testiale
15/04/2021
Italia
Geverifieerde koper
Tazza con beccuccio
Davvero ottimo prodotto. Il mio bimbo non potrebbe farne a meno
Voordelen
antigoccia
Nadelen
nulla
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Tazza con beccuccio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Tazza con beccuccio
Nillja
05/04/2019
Sverige
Könsroller?
Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Pipmugg
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF553/05 Pipmugg
Kole
17/02/2017
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great for bottle to cup weaning.
This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF553/13 Spout Cup
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF553/13 Spout Cup