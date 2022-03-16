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Philips AventBeker met drinktuit

SCF551/05

4.2
| (109) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Gemakkelijk drinken
Deze tuitbeker van Philips Avent is een geweldige keuze voor peuters én ouders. De zachte siliconen tuit maakt drinken gemakkelijk en het kleinere aantal onderdelen zorgt voor eenvoudige reiniging.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Drinkbeker met zachte tuit voor gemakkelijk drinken

Gemakkelijk drinken

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  • 200 ml

  • 6 m+

  • jongens

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

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Siliconen tuit uit één stuk voor eenvoudige montage

Het ventiel is in de tuit ingebouwd voor snelle en eenvoudige montage.

De houder heeft een geribbelde vorm voor goede grip

De houder van de drinkbeker is zo ontworpen dat kleine handjes hem gemakkelijk kunnen vasthouden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

109

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

16/03/2022

Deutschland

Deutschland

Rundum ein toller Becher

Der Becher ist super handlich für kleine Kinderhände. Er passt in jegliche Trinkhalterungen (Auto,Kinderwagen,...), was oftmals bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Beim Reinigen des Produkts gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Ganz einfach kann man alle Teile auseinandernehmen, reinigen und später ebenso einfach wieder zusammensetzen. Der Becher ist auslaufsicher . Es ist einfach daraus zu Trinken. Unser Kleiner hat es gleich hinbekommen und trinkt liebend gerne aus dem Becher.

Voordelen

Passt in verschiedene Getränkehalterungen, super für kleine Hände, einfache Reinigung, einfaches Trinken, auslaufsicher

Nadelen

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Deze review is gemaakt voor SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Die einzige Trinktasse, die meinem Kind passt!

Ich habe viele Tassen ausprobiert, bis ich Philips Avent bekam. Alle anderen Becher mochte meine Tochter einfach nicht. Sie liebt diesen Becher. Die Tasse ist leicht zu waschen. Sie hat ein süßes Design. Und vor allem kommt nichts dabei heraus. Kann ich nur empfehlen.

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Deze review is gemaakt voor SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Toller Trinklernbecher

Wir haben den Becher jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und sind mit diesem sehr zufrieden. Äußerst positiv ist: -Der Schnabel des Bechers ist aus Silikon und hat unserem Sohn (7Monate), im Vergleich zu handelsüblichen Schnabelbechern, deutlich das trinken vereinfacht. -Der Becher ist sehr leicht, dadurch kann das Baby ihn selbst gut halten. -Er ist Spülmaschinenfest und generell sehr leicht zu reinigen. Zu bemängeln ist an dem Trinkerlernbecher lediglich, dass sich das Silikon etwas verfärbt hat (vermutlich durch Karottenbrei). Dies hat auf die Nutzung keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden uns gerne einen weiteren Becher für unterwegs zulegen.

Voordelen

Spülmaschinenfest, leicht, weicher Schnabel

Nadelen

Silikon verfärbt

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Deze review is gemaakt voor SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 