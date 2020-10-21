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Drinkbekers voor peuters
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Philips Avent Beker met drinktuit
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SCF551/05
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Gebruiksaanwijzing
Alles (7)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Kan ik dit product in de magnetron gebruiken?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Van wat voor materiaal zijn de bekers gemaakt?
AventSchroefring voor voedfles
AventTuit drinkbeker
AventAfsluitplaatje voedfles
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