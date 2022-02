Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.