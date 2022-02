Veegsensor om nummers over te slaan

SHOQBOX is voorzien van een bewegingssensor. Veeg gewoon over de sensor naar rechts of naar links om naar het volgende of het vorige nummer te gaan. Plaats uw hand een seconde over de sensor om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om weer af te spelen. Door de gemakkelijke bediening door middel van beweging is het regelen van uw muziek kinderspel.