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SensoTouch elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
RQ1180/17
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Gebruikershandleiding
Handleiding belangrijke informatie
Alles (5)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Beschermkap
ShaversReinigingsborstel
Shaver series 7000& 9000Onderkant scheerunit
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Philips Jet Clean reinigt mijn Philips-scheerapparaat niet
Mijn Philips-scheerapparaat laadt niet op