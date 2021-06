DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.