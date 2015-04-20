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Niet meer leverbaar
Hoor alleen hoogwaardig geluid
Profiteer van superieure ruisonderdrukking met de Fidelio NC1. U hoort alleen zuiver HiFi-geluid zonder ruis. Dankzij het compacte, opvouwbare ontwerp en langdurige draagcomfort is dit de beste metgezel tijdens een lange reis of woon-werkrit.
Audio met hoge resolutie
Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
Compact opvouwbaar
In tegenstelling tot de meeste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking, zorgt de Fidelio NC-1 in elke omgeving constant voor superieur HiFi-geluid van Fidelio, met of zonder batterij. Als de batterij leeg is, schakelt u de ANC uit waarna u rustig verder kunt luisteren.
Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik tot in de kleinste details.
Geruis is het elektronische geluid dat u mogelijk hoort als u een hoofdtelefoon draagt waarop ANC is ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld. Onze Fidelio-ruisonderdrukkingstechnologie vermindert dit geruis aanzienlijk zodat uw luisterplezier niet wordt onderbroken door ongewenst geluid.
3.8
van 5
13
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Thomasg
20/04/2015
Nederland
comfortabel, mooi design en goede noise cancelling
Ik was op zoek naar een goede hoofdtelefoon met active noise cancelling aangezien ik regelmatig onderweg ben en vaak vanuit co-working spaces werk. De Philips NC1 is hiervoor echt ideaal. Ik heb voor het eerst sinds tijden weer eens kunnen slapen in een vliegtuig. Tijdens werk heb ik veel minder last van omgevingsgeluid en ik ben altijd weer verbaasd over het effect zodra ik hem afzet. Naast de ruisonderdrukking is het geluid zelf ook van zeer goed kwaliteit; erg zuiver. Hij is daarnaast makkelijk mee te nemen onderweg en zit ook erg comfortabel. Opladen gaat heel eenvoudig via een USB kabeltje. Top notch product!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NC1 Noise Cancelling Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NC1 Noise Cancelling Headphones
JH1980
28/01/2015
Nederland
Perfect voor tijdens vliegreizen
Ik heb deze koptelefoon onlangs tijdens een lange vlucht voor het eerst gebruikt en been zeer positief. Het geluid is uitstekend en ook worden de omgevingsgeluiden goed afgesloten. Behalve voor het luisteren van muziek en kijken van films is deze koptelefoon ook uitermate geschikt om bv tijdens een vlucht op te zetten tijdens het slapen. Er is praktisch geen geluid van buitenaf. Een absolute aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NC1 Noise Cancelling Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NC1 Noise Cancelling Headphones
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NC1 Noise-Cancelling Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NC1 Noise-Cancelling Headphones