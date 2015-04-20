Ik was op zoek naar een goede hoofdtelefoon met active noise cancelling aangezien ik regelmatig onderweg ben en vaak vanuit co-working spaces werk. De Philips NC1 is hiervoor echt ideaal. Ik heb voor het eerst sinds tijden weer eens kunnen slapen in een vliegtuig. Tijdens werk heb ik veel minder last van omgevingsgeluid en ik ben altijd weer verbaasd over het effect zodra ik hem afzet. Naast de ruisonderdrukking is het geluid zelf ook van zeer goed kwaliteit; erg zuiver. Hij is daarnaast makkelijk mee te nemen onderweg en zit ook erg comfortabel. Opladen gaat heel eenvoudig via een USB kabeltje. Top notch product!