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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
iPhone/iPod-muziek met een superieur geluid. Dat kan met dit hifi-microsysteem van Philips. Stijlvol ontwerp dat uw iPhone/iPod oplaadt tijdens het afspelen, CD's naar MP3 ript en MP3/WMA-muziek op draagbare apparaten afspeelt via USB Direct.
dock voor iPhone/iPod
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 60 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM280D Slank microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM280D Slank microgeluidssysteem