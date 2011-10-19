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Niet meer leverbaar

Slank microgeluidssysteem

MCM280D/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

iPhone/iPod-muziek met een superieur geluid. Dat kan met dit hifi-microsysteem van Philips. Stijlvol ontwerp dat uw iPhone/iPod oplaadt tijdens het afspelen, CD's naar MP3 ript en MP3/WMA-muziek op draagbare apparaten afspeelt via USB Direct.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

  • dock voor iPhone/iPod

Totaal uitgangsvermogen van 60 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 60 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

19/10/2011

Nederland

Nederland

Mooi en prachtig geluid

Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM280D Slank microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM280D Slank microgeluidssysteem

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