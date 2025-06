Speel DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat het gangbare herschrijfbare CD-formaat ondersteunt.