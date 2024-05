Tot 100% meer helderheid*

Philips Ultinon Pro3022 LED-autokoplampen verbeteren uw zichtbaarheid tot 100%*. Sommige andere LED-lampen kunnen teleurstellend zijn, meestal doordat de geclaimde lumen of helderheid in werkelijkheid tekortschieten. Deze lampen bieden solide prestaties en kwaliteitslicht. Dankzij de homogene lichtbundel hebt u beter zicht zonder dat andere weggebruikers verblind worden en de hoge helderheid zorgt voor een consistente lichtopbrengst vóór de auto. Voor een goede lichtbundel is het belangrijk dat de LED-lampen correct in de koplampunit worden geplaatst. Sla de uitlijning dus niet over, maar neem de tijd om deze goed te doen.