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Niet meer leverbaar

Power AlkalineBatterij

LR03P1F/00

Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

Uw elektronische producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken meer energie dan ooit. Geniet er langer van met Power Alkaline Philips-batterijen.

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Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

  • AAA

  • Alkaline

Alkalinebatterijen van Philips bevatten 0% cadmium, kwik en lood

Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en lood.

De batterij blijft maximaal 10 jaar goed voor gebruik

Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.

Een compleet assortiment batterijen voor elke behoefte

Philips biedt een complete reeks van de meestgebruikte batterijen (AA, AAA, C, D, 9 V) in verschillende verpakkingsvariaties om aan uw behoeften te voldoen.

Technische specificaties

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