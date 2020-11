Statuslampje voor batterij

Controleer wanneer de accu moet worden opgeladen. De Philips CBH52 is voorzien van een accustatusindicator die aangeeft hoelang de werklamp kan worden gebruikt totdat de accu volledig leeg is. Kom nooit meer zonder stroom te zitten tijdens een klus. De indicator geeft ook de resterende tijd weer tot de accu volledig is opgeladen.