Geavanceerde batterij met lange levensduur

De oplaadbare RCH5S LED-inspectielamp beschikt over geavanceerde batterijtechnologie. In de ECO-modus gaat de batterij tot 12 uur mee, wat aanzienlijk langer is dan vergelijkbare modellen op de markt. Zo krijgt u een volledig opgeladen batterij in minder dan 2,5 uur. Dus dit is een LED-inspectielamp die langdurig werkt en snel gebruiksklaar is.