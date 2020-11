Binnen 2 uur klaar voor gebruik

De Philips Penlight Premium Gen2 is het enige compacte hulpmiddel dat is uitgerust met een snel oplaadbare batterij. Uw penlight is binnen 2 uur opgeladen en kan dan tot wel 6 uur worden gebruikt. De Philips Penlight Premium Gen2 is een betrouwbaar hulpmiddel dat elke dag maar even hoeft te worden opgeladen.