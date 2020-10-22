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Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - Trial
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX8341/01
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Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (9)
Waar kan ik de Philips Sonicare AirFloss en accessoires kopen?
Wat voor mondwater kan ik gebruiken voor mijn Philips Sonicare AirFloss?
Kan de batterij van mijn Philips Sonicare AirFloss worden vervangen?
Hoe weet ik welk model Philips Sonicare AirFloss ik heb?
Wat betekenen de batterijlampjes op mijn Philips Sonicare AirFloss?
Philips SonicareKunststof reisetui
Philips SonicareOplaadstation
Mijn Philips Sonicare AirFloss lekt
Ik moet het handvat van mijn Philips Sonicare AirFloss vaak opladen
Mijn tandvlees bloedt wanneer ik de Philips Sonicare AirFloss gebruik
Mijn vul- en oplaadstation voor Philips Sonicare vult mijn AirFloss niet volledig