Mijn tandvlees bloedt wanneer ik de Philips Sonicare AirFloss gebruik

Wanneer u een nieuwe mondverzorgingsroutine start, is het normaal dat uw tandvlees bloedt. Een van de redenen hiervoor is dat u misschien tot nu toe op bepaalde onbereikbare plaatsen niet schoonmaakte.

Het ongemak verdwijnt naarmate uw tandvlees gezonder wordt.

Opmerking: Als het tandvlees bovenmatig bloedt of als het bloeden niet binnen 3 tot 4 weken na regelmatig gebruik van AirFloss stopt, neem dan contact op met uw tandarts.

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