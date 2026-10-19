Mijn tandvlees bloedt wanneer ik de Philips Sonicare AirFloss gebruik

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Als u de Philips Sonicare AirFloss voor de eerste keer gebruikt, kunt u een beetje ongemak ervaren of het tandvlees kan een beetje bloeden. Lees hieronder meer informatie over waarom dit gebeurt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX8272/20, HX8433/05, HX8443/71. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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