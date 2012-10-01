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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS5561/12

3.5

| (25) Reviews & awards

Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik dit innovatieve Philips home cinema-systeem HTS5561 voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers

  • 3D Blu-ray

  • Geschikt voor iPod/iPhone

Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

25

Reviews & awards

01/10/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema

01/10/2012

Nederland

Nederland

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema

23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema

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Voorwaarden

  1. De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.

  2. Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.