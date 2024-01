Beker van 700 ml met deksel voor bewaren of voor onderweg

Blend-and-go met de handige beker met inhoud van 700 ml. Maak uw dagelijkse smoothie en doe de lekvrije deksel erop om hem mee te nemen. Of bewaar hem in de koelkast voor later. De beker is gemaakt met Tritan van Eastman, is 100% BPA-vrij, breukbestendig en vaatwasmachinebestendig.