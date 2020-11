Eenvoudig zelf vers eten bereiden

Deze Philips-hakmolen is uw helpende hand in de keuken. Het apparaat kan alles snijden wat u maar wilt: groenten, kruiden, noten enz. en dat binnen enkele seconden. Dankzij de eenvoudige bediening en het compacte formaat was fijnsnijden nog nooit zo gemakkelijk. Bekijk alle voordelen