Verse zelfgemaakte salades en meer

De Philips SaladMaker kan groenten, kaas, salami en meer voor u snijden en raspen. Vang het voedsel rechtstreeks op in een saladekom, pan of wok. Met de XL-julienneschijf kunt u ook zelf friet maken. Bereid salades en andere gerechten in een paar seconden. Bekijk alle voordelen