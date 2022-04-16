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HPS930/00
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Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Wat doet de ionenfunctie van mijn Philips-haarstyler?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
Mijn Philips-haarstyler geeft een vreemde geur af
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