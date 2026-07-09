Mijn Philips-haarstyler geeft een vreemde geur af

Een andere reden waarom je haarstyler een brandlucht produceert, kan zijn dat deze vuil is. Als er wat stofdeeltjes of residu op je stijltang of föhn zijn opgehoopt, kunnen deze verbranden door de hoge temperatuur van het apparaat en gaan ruiken.

Je kunt dit probleem oplossen door je stylingapparaat voor elk gebruik goed schoon te maken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies voor het schoonmaken van je Philips-haarstyler.

Als het bovenstaande advies het probleem niet oplost, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.