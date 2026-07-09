Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?

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Waar het model- en serienummer staan op je haarstylingappraat, hangt af van het type apparaat dat je gebruikt. Modelnummers voor Philips-haarstylers beginnen meestal met HP of BH en worden gevolgd door een nummer. Het serienummer bestaat uit 4 cijfers met de indeling JJWW (jaar en week).
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›