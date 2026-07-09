Philips-ondersteuning Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?

Waar het model- en serienummer staan op je haarstylingappraat, hangt af van het type apparaat dat je gebruikt. Modelnummers voor Philips-haarstylers beginnen meestal met HP of BH en worden gevolgd door een nummer. Het serienummer bestaat uit 4 cijfers met de indeling JJWW (jaar en week).

Föhns Het modelnummer voor föhns vind je op de achterzijde van het handvat of onder de behuizing. Straighteners Het modelnummer voor stijltangen vind je aan de binnenkant, onder de ontkrulplaat. Multistylers Bij Philips-föhns en -krultangen staat het modelnummer op de achterzijde van het handvat.