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Philips-ondersteuning

Wat doet de ionenfunctie van mijn Philips-haarstyler?

Als je de ionenfunctie van je Philips-haarstyler of -stijltang inschakelt, worden er negatieve ionen geproduceerd die positieve ionen in de omgeving neutraliseren. Dit neutralisatieproces beschermt de haarschubben en helpt bij het verminderen van pluishaar en statische lading. Hierdoor krijg je glad en glanzend haar zonder pluizen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHS732/00 , BHD512/00 , BHD720/13 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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