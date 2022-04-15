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HP8600/40 Curler
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HP8600/40
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Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (6)
Kan ik mijn Philips-krultang gebruiken op kort haar?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
Mijn Philips-krultang maakt mijn haar niet krullend genoeg
Mijn Philips-haarstyler start niet