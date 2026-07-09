Philips-ondersteuning Mijn Philips-haarstyler produceert stoom

Als je ziet dat er wat stoom uit je haar komt tijdens het gebruik van je Philips-haarstyler of dat er water op je haarstyler achterblijft, hoef je je geen zorgen te maken. Het product kan nog steeds veilig worden gebruikt. Bekijk de onderstaande redenen om erachter te komen waarom dit kan gebeuren.

De haarstyler gebruiken op nat haar Als je nat haar probeert te krullen of ontkrullen, komt er veel stoom uit je haar. We raden je aan je Philips-stijltangen en -krultangen op droog haar te gebruiken voor de beste resultaten. Dit is ook de beste keuze voor je haar. Hoge temperatuur Je haarstyler moet erg warm zijn om je haar te modelleren. Dit kan ertoe leiden dat vocht uit je haar verdampt en in stoom verandert. Dit wordt echter op natuurlijke wijze vervangen door het vocht in de lucht. Gebruik altijd de aanbevolen temperatuur voor je haarstyler. Water op het apparaat Hoewel het vocht in stoom kan veranderen, kan er ook water achterblijven op het apparaat. Na een tijdje verdwijnt dit vanzelf. Neem contact met ons op voor verdere ondersteuning als je de hoeveelheid stoom die uit je haar komt bij een Philips-haarstyler nog steeds niet prettig vindt.