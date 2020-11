De enige Wake-up Light waarvan klinisch is aangetoond dat hij werkt

Momenteel is de Philips Wake-up Light het enige product waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen. We hebben veel klinisch onderzoek verricht om ervoor te zorgen dat de Wake-up Light u zo goed mogelijk op een natuurlijke manier wekt, zodat u energieker wakker wordt. De onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappelijke instituten, die de effecten van de Wake-up Light op het algehele ontwaakproces hebben bestudeerd en aangetoond. Op deze manier hebben we onder meer bewezen dat de Philips Wake-up Light u niet alleen op een meer natuurlijke manier wekt, maar dat u bovendien energieker en in een beter humeur wakker wordt.