Simulatie van zonsopkomst maakt uw kind geleidelijk wakker

Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten wordt de slaapkamer van uw kind gevuld met helder geel licht. Dit proces van veranderend en feller wordend licht stimuleert het ontwaken op een natuurlijke manier. Tegen de tijd dat de kamer is gevuld met licht, heeft een van de twee pieptonen uw kind wakker gemaakt en is hij of zij klaar om aan de dag te beginnen.