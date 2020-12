Schaal voor het koken van vis, rijst en meer in sap of saus

Voedsel zoals vis en rijst smaakt altijd lekker als het in een kooksaus, bouillon of het eigen sap is gestoomd. Daarom wordt er een bijpassende schaal bij deze aluminium stomer meegeleverd, waarmee u dit voedsel eenvoudig in een lekkere saus kunt bereiden om nog meer smaak aan het voedsel te geven.