12 vooraf ingestelde programma's voor onder meer brood, deeg en zelfs jam

De Philips Broodmachine beschikt over 12 vooraf ingestelde programma's waarmee u perfect brood bakt, van rijk en voedzaam volkoren tot glutenvrij, Frans en zoet brood. Ook kunt u verrukkelijk deeg maken voor pasta, pizza, bagels, koekjes, taart en zelfs jam. Wat u ook bakt, het is altijd even heerlijk en gemakkelijk om te doen; de vooraf ingestelde programma's regelen de temperatuur en de tijd voor het beste resultaat. En als u haast hebt, kunt u een van de snelle programma's gebruiken waarmee u in de helft van de tijd of zelfs in niet meer dan een uur brood kunt bakken.