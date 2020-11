12 vooraf ingestelde programma's voor het maken van onder meer brood, deeg en zelfs jam

De Philips broodbakmachine heeft 12 gebruiksvriendelijke vooraf ingestelde programma's die perfect brood bakken, van het rijke en voedzame volkoren naar glutenvrij, Frans en zoete variaties. Het maakt ook heerlijk deeg voor pasta en zelfs jam. Wat u ook bakt, het is altijd heerlijk en gemakkelijk om te doen omdat de vooraf ingestelde programma's zorgen voor de temperatuur en bakduur voor het best mogelijke resultaat. Als u gehaast bent, kunt u het snelle programma gebruiken voor een sneller resultaat of zelfs het SuperRapid-programma gebruiken dat slechts in één uur bakt.