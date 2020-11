Meerdere grillstanden: tafelgrill, ovengrill, contactgrill

U kunt de grill gebruiken met het deksel gesloten, open of in de roosterstand, waardoor u veel verschillende gerechten kunt bereiden. 1. In de gesloten stand blijven alle smaken behouden en deze stand is ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten of tosti's. 2. In de open stand wordt de grill een mini-barbecue. Perfect voor grillen aan tafel, funcooking en het opwarmen van voedsel. 3. De roosterstand is geschikt voor het smelten van kaas op brood of groenten, zoals tomaten en courgette.