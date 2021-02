Grill zoals u dat wilt dankzij de 4 verschillende grillstanden

Met de gezondheidsgrill kunt u grillen wat u maar wilt, hoe u maar wilt: 1. De gesloten stand is ideaal voor het grillen van vlees, vis, groente of broodjes 2. De roosterstand is zeer geschikt voor het smelten van kaas op brood of groente (bijvoorbeeld tomaat of courgette) 3. In de halfopen stand kunt u minder heet grillen, of kunt u grote stukken voedsel grillen (zoals kippenpootjes of garnalen) 4. In de geopende stand is het apparaat ideaal als tafelbarbecue of voor het opwarmen van voedsel.