DualProtect-antikalksysteem voor probleemloos strijken

Het DualProtect-antikalksysteem is ontworpen om ervoor te zorgen dat het systeem 99% kalkvrij blijft. Dit gebruiksvriendelijke antikalksysteem biedt bescherming tegen kalkaanslag, zodat de levensduur van het strijkijzer wordt verlengd. De dubbele bescherming is het resultaat van de combinatie van speciale antikalkcartridges die voorkomen dat kalk in het systeem komt en een extra spoelcyclus nodig is nadat de cartridges zijn vervangen. Dubbele bescherming die ervoor zorgt dat u moeiteloos kunt strijken zonder u zorgen te hoeven maken over kalk.