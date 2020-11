Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

De voorkant van de Philips Azur Performer is in 3 opzichten bijzonder: deze is spits, heeft een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, zoals rond knopen en tussen plooien.