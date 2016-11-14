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Niet meer leverbaar
GC027/00
GC4865/02R1
GC7620/30R1
GC3721/02R1
GC160/02R1
GC2040/70R1
GC2040/20R1
GC2045/26R1
GC6611/30R1
GC7635/30R1
GC025/00
Een groot mesoppervlak dekt een groter deel van het kledingstuk, waardoor er minder bewegingen nodig zijn om uw kleding weer nieuw leven in te blazen
Door 3 verschillende maasgrootten kunnen stofpluisjes van alle grootten worden meegenomen en effectief uit de stof worden verwijderd.
Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een effectieve en snelle verwijdering van stofpluisjes van uw kleding
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Prijzen
3.4
van 5
5
Reviews & awards
Jabutho
14/11/2016
France
Enfin !
Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Matzz
31/01/2018
Deutschland
Leistung ist gut!
Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)
Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer
Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer
Wille1
04/02/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
gute Leistung mit Mängel
Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer