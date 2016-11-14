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  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00
  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00

Niet meer leverbaar

GC027/00

GC027/00

3.4

| (5) Reviews & awards

1 Prijs

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Groot mesoppervlak dekt een groter gebied

Groot mesoppervlak dekt een groter gebied

Een groot mesoppervlak dekt een groter deel van het kledingstuk, waardoor er minder bewegingen nodig zijn om uw kleding weer nieuw leven in te blazen

3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten

Door 3 verschillende maasgrootten kunnen stofpluisjes van alle grootten worden meegenomen en effectief uit de stof worden verwijderd.

Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering

Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering

Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een effectieve en snelle verwijdering van stofpluisjes van uw kleding

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.4

van 5

5

Reviews & awards

1

14/11/2016

France

France

Enfin !

Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC027/00 Rasoir anti-bouloche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC027/00 Rasoir anti-bouloche

31/01/2018

Deutschland

Deutschland

Leistung ist gut!

Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)

Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer

Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

gute Leistung mit Mängel

Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC027/00 Fusselrasierer

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