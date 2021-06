Beschermingsalarm voor gezonde lucht voor filtervervanging

Het beschermingsalarm voor gezonde lucht waarschuwt u onmiddellijk wanneer het filter moet worden vervangen. Als het filter niet op tijd wordt vervangen, stopt het apparaat om te voorkomen dat het doelloos doordraait. Het roterende filter ligt nooit in het water, het stopt met draaien wanneer het water op is of de vooraf ingestelde vochtigheidsgraad is bereikt, terwijl de ventilator blijft draaien als luchtreiniger en het filter droogt. Zo bent u altijd verzekerd van gezonde lucht.