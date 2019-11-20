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Niet meer leverbaar
Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.
De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.
4.4
van 5
27
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
DarDJ2006
20/11/2019
Deutschland
einfach nur klasse
ich höre seit ca. einem Jahr mit der anlage fast jeden tag musik und bin super zufrieden
Voordelen
leicht, gute soundqualität
Nadelen
nur der i-phone 3 dock und kein bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem
Matshek
27/06/2013
Deutschland
Ideal um eigene Partys zu machen
Habe die Anlage auf einem Geburtstag angewendet und sie war nicht nur der Hingucker sondern auch der Bringer. Sehr guter Sound und für jeden etwas!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem
KarateReimers
20/04/2013
Deutschland
Spitze
Wir benutzen dieses System um Schülern in Turnhallen bestimmte Bewegungsabläufe im Kampfsport mit Musik, nahezubringen. Auch auf Sportplätzen setzen wir dieses System ein, wenn wir mit mehr als 300 Schülern arbeiten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem