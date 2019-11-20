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Niet meer leverbaar

FWP3200D Mini Hi-Fi System

FWP3200D/05

4.4
| (27) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
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Dubbel draaibaar dock voor het afspelen en opladen van uw iPod/iPhone

Dubbel draaibaar dock voor het afspelen en opladen van uw iPod/iPhone

Dynamische verlichting om te dansen op het ritme

Dynamische verlichting om te dansen op het ritme

Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.

MAX Sound voor een krachtiger geluid

MAX Sound voor een krachtiger geluid

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

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Recensies

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4.4

van 5

27

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

2

20/11/2019

Deutschland

Deutschland

einfach nur klasse

ich höre seit ca. einem Jahr mit der anlage fast jeden tag musik und bin super zufrieden

Voordelen

leicht, gute soundqualität

Nadelen

nur der i-phone 3 dock und kein bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem

27/06/2013

Deutschland

Deutschland

Ideal um eigene Partys zu machen

Habe die Anlage auf einem Geburtstag angewendet und sie war nicht nur der Hingucker sondern auch der Bringer. Sehr guter Sound und für jeden etwas!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem

20/04/2013

Deutschland

Deutschland

Spitze

Wir benutzen dieses System um Schülern in Turnhallen bestimmte Bewegungsabläufe im Kampfsport mit Musik, nahezubringen. Auch auf Sportplätzen setzen wir dieses System ein, wenn wir mit mehr als 300 Schülern arbeiten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWP3200D HiFi-Minisystem

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