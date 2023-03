4 reinigingsmodi voor verschillende gebieden

4 reinigingsmodi voor verschillende delen van uw huis. De Modus Z-type stuurt de robot in een parallel zigzagpatroon, wanneer deze een relatief grotere ruimte detecteert. De veerkrachtmodus stuurt de robot in een rechte lijn. Wanneer de robot tegen een object botst, zal deze een andere richting kiezen. Met de spiraalmodus beweegt de robot in een spiraalbeweging die steeds groter wordt. De Muurmodus zorgt ervoor dat de robot dicht bij een muur blijft en langs de muur gaat reinigen.