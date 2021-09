Het TriActive+-LED-mondstuk maakt verborgen stof zichtbaar voor een grondige reiniging

TriActive+ LED-lampjes maken onzichtbaar stof zichtbaar op harde vloeren, zodat u nooit een plekje mist en zorgen voor de meest grondige reiniging van alle soorten harde vloeren. Een sensor schakelt de LED-lampjes automatisch in wanneer het mondstuk in gebruik is en uit wanneer dit niet het geval is. Drie AA-batterijen inbegrepen.