PowerCyclone 7 technologie voor een langdurig krachtige prestaties

De krachtige PowerCyclone 7 technologie zorgt voor een effectieve scheiding van lucht en vuil, waardoor de steelstofzuiger langer zijn hoge zuigkracht behoudt. Dit gebeurt in 3 efficiënte stappen: 1) Dankzij de egale luchtinlaat gaat lucht en vuil snel de PowerCyclone in de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt het stof en vuil effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.